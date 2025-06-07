Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в июне и начале июля

22:29, 07 июн 2025

В республике установится настоящее лето с жаркими днями и прохладными ночами, сообщили метеорологи Гисметео.

Синоптики прогнозируют для Башкортостана типично летнюю погоду в июне. В первые две недели месяца жителей республики ждет волну зноя — термометры покажут свыше +30°С.

После 20 июня температурные показатели начнут снижаться. Так, 19 числа ночью воздух остынет до +14°С, а дневной максимум достигнет +23°С. Осадков будет немного — в заключительной декаде месяца не более двух дождливых дней.

Период с 23 по 30 июня порадует солнечной погодой. В конце месяца дневная температура поднимется до +26°С, ночная — до +18°С.

Июль встретит башкортостанцев ночными температурами +17-18°С и дневными +25°С. Например, 5-6 июля ночью ожидается +17°С, днем +25°С. Первая неделя июля принесет дожди: 2, 3 и 5 числа — обычные осадки, 4-го — ливень.

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Автор: Семен Подгорный