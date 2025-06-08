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В Башкирии ожидается экстремальная жара

В Башкирии ожидается экстремальная жара

21:49, 08 июн 2025

Республику Башкортостан ожидает резкое повышение температуры. Специалисты регионального гидрометцентра прогнозируют на понедельник, 9 июня, +31 градус.

Осадков не предвидится. Ночью столбики термометров покажут +11…+16°C, в юго-восточной части региона возможно понижение до +6 градусов. Метеорологи отмечают южное и юго-западное направление ветра умеренной силы с усилениями днем.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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