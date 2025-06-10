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Жара в Башкирии сменится резким похолоданием

Жара в Башкирии сменится резким похолоданием

09:05, 10 июн 2025

В республике завершается период экстремально высоких температур. Гидрометцентр России информирует о кардинальных изменениях погодных условий в регионе.

Метеорологи фиксируют, что повышенный температурный режим сохранится в Башкортостане до завершения текущей недели. Термометры покажут от +29 до +31 градуса. Вскоре солнечные периоды сменятся облачностью, возможны локальные ливни с грозами.

Согласно данным Гисметео, кардинальные изменения ожидаются с началом следующей недели. В среду 18 июня произойдет значительное снижение температуры — воздух прогреется лишь до +13 градусов. День будет характеризоваться сплошной облачностью и осадками. К концу недели показатели повысятся до +21 градуса.

Заключительная декада июня принесет прохладу и обильные осадки. Температура днем установятся в диапазоне +21...+24 градуса. К концу месяца осадки прекратятся.

В начале июля жара не возвратится. Максимальные показатели не превысят +25 градусов при сохранении вероятности выпадения осадков.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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