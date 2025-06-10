Башкирию накроет непогода с градом и штормовым ветром

23:34, 10 июн 2025

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение перед продолжительными выходными. Республиканский Госкомитет по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Башгидромета, сообщил о резкой смене погодных условий.

В среду, 11 июня, метеорологи прогнозируют нестабильную погоду с переменной облачностью. Ночь пройдет относительно спокойно — осадков не предвидится. Однако к полудню атмосферная обстановка изменится: республику накроют кратковременные ливни с грозами и локальным градом.

Восточный и юго-восточный ветер усилится от 3 до 8 м/с, а во время грозовых явлений достигнут критических 18 м/с.

Минимальные значения температуры воздуха составят +14...+19°С, в отдельных районах опустятся до +9°С. Максимальные дневные достигнут +27...+32°С.

Уфимцев ожидает переменная облачность без существенных осадков. Скорость ветра не превысит 14 м/с. Температура ночью установится на уровне +14...+16°С, в центральных районах — до +19°С. Днем – от +30 до +32°С.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ