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Синоптики прогнозируют грозы и град в Башкирии

Синоптики прогнозируют грозы и град в Башкирии

23:08, 11 июн 2025

В республике в четверг ожидается непогода с дождями, грозами и, возможно, градом. Об этом сообщили специалисты Башгидромета в прогнозе на 12 июня.

Синоптики прогнозируют кратковременные осадки с грозами, местами возможен град. Днем температура воздуха повысится до +31 градуса, показатели ночью составят от +13 до +18 градусов. Ветер южный и юго-восточный, днем возможно шквалистое усиление.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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