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Башкирию накроет лютая жара

Башкирию накроет лютая жара

23:14, 12 июн 2025

Республику Башкортостан ожидают аномально жаркие выходные дни. Как информирует Башгидромет, в регион поступила субтропическая воздушная масса из южных районов, которая спровоцировала рост температурных показателей до +26...+32 градусов.

По данным метеорологов, в пятницу и субботу, 13-14 июня, республика останется под влиянием той же воздушной массы. Ночью столбики термометров покажут +13...+19 градусов, в восточных районах возможно понижение до +8 градусов. Дневные температуры достигнут +26...+31 градуса.

Пониженное атмосферное давление создаст условия для кратковременных грозовых осадков. В дневное время не исключены опасные погодные явления: интенсивные ливни, град, резкие порывы ветра.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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