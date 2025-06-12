Чиновница из Башкирии «слила» пол новорождённого блогера-миллионера
23:29, 12 июн 2025
Руководитель Министерства семьи Башкортостана Ленара Иванова случайно раскрыла тайну уфимского блогера Рустама Набиева о поле его третьего ребёнка.
Параспортсмен и популярный блогер из Уфы в ночь на 11 июня в третий раз стал папой. На протяжении всей беременности супруги пара держала в строжайшем секрете, кого они ожидают. Даже после появления малыша на свет Набиев продолжал интригу, не называя пол новорождённого.
Однако секрет раскрыла руководитель регионального Минсемьи. Иванова опубликовала скриншот личной переписки с блогером, где тот сообщал о рождении сына по имени Таир. Сам Набиев по-прежнему избегает прямых упоминаний пола ребёнка, лишь поделившись параметрами малыша: вес составил 3,52 кг при росте 51 см.
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