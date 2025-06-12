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Чиновница из Башкирии «слила» пол новорождённого блогера-миллионера

Чиновница из Башкирии «слила» пол новорождённого блогера-миллионера

23:29, 12 июн 2025

Руководитель Министерства семьи Башкортостана Ленара Иванова случайно раскрыла тайну уфимского блогера Рустама Набиева о поле его третьего ребёнка.

Параспортсмен и популярный блогер из Уфы в ночь на 11 июня в третий раз стал папой. На протяжении всей беременности супруги пара держала в строжайшем секрете, кого они ожидают. Даже после появления малыша на свет Набиев продолжал интригу, не называя пол новорождённого.

Однако секрет раскрыла руководитель регионального Минсемьи. Иванова опубликовала скриншот личной переписки с блогером, где тот сообщал о рождении сына по имени Таир. Сам Набиев по-прежнему избегает прямых упоминаний пола ребёнка, лишь поделившись параметрами малыша: вес составил 3,52 кг при росте 51 см.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Рустам Набиев
Теги: Набиев Рустам
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