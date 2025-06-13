Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии жара сменится грозами и градом

В Башкирии жара сменится грозами и градом

22:17, 13 июн 2025

Башгидромет представил детальный прогноз на субботу, 14 июня.

Температура ночью установится в пределах +13...+18 градусов, при этом восточные районы республики ожидает понижение до +8 градусов. Днем показатели термометра достигнут отметки +26...+31 градус.

Погодные условия осложнятся атмосферными явлениями: прогнозируются непродолжительные дожди и грозы. В отдельных областях возможны интенсивные ливневые осадки, а в дневное время не исключен град.

Ветер будет дуть южный умеренной силы, временами усиливаясь до шквалистого.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Синоптики прогнозируют грозы и град в Башкирии
Общество в Башкирии
Синоптики прогнозируют грозы и град в Башкирии
В Башкирии предупредили о неблагоприятной погоде
Общество в Башкирии
В Башкирии предупредили о неблагоприятной погоде
Башкирию накроют ливни и град
Общество в Башкирии
Башкирию накроют ливни и град
В Башкирии ожидается рекордная жара
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидается рекордная жара


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен