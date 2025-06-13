В Башкирии жара сменится грозами и градом

22:17, 13 июн 2025

Башгидромет представил детальный прогноз на субботу, 14 июня.

Температура ночью установится в пределах +13...+18 градусов, при этом восточные районы республики ожидает понижение до +8 градусов. Днем показатели термометра достигнут отметки +26...+31 градус.

Погодные условия осложнятся атмосферными явлениями: прогнозируются непродолжительные дожди и грозы. В отдельных областях возможны интенсивные ливневые осадки, а в дневное время не исключен град.

Ветер будет дуть южный умеренной силы, временами усиливаясь до шквалистого.

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Автор: Семен Подгорный