Пенсионерам объявили о двойной индексации выплат в 2026 году

22:56, 14 июн 2025

Российские пенсионеры получат повышенные выплаты, превышающие уровень инфляции. Об этом информирует «Газета.Ru», ссылаясь на мнение кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

Согласно заявлению эксперта, увеличение произойдет в следующем году через двухступенчатую систему корректировки. Первая волна повышений запланирована на 1 февраля 2026 года, вторая — на 1 апреля. Индексация коснется всех категорий получателей пенсий независимо от трудового статуса.

Работающие пенсионеры дополнительно получат третью корректировку в августе 2026 года. Размер доплаты определят на основе накопленных в 2025 году индивидуальных пенсионных баллов.

Процедура увеличения пенсий будет происходить автоматически без необходимости подачи документов со стороны получателей.

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Автор: Семен Подгорный