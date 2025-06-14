Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Пенсионерам объявили о двойной индексации выплат в 2026 году

Пенсионерам объявили о двойной индексации выплат в 2026 году

22:56, 14 июн 2025

Российские пенсионеры получат повышенные выплаты, превышающие уровень инфляции. Об этом информирует «Газета.Ru», ссылаясь на мнение кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

Согласно заявлению эксперта, увеличение произойдет в следующем году через двухступенчатую систему корректировки. Первая волна повышений запланирована на 1 февраля 2026 года, вторая — на 1 апреля. Индексация коснется всех категорий получателей пенсий независимо от трудового статуса.

Работающие пенсионеры дополнительно получат третью корректировку в августе 2026 года. Размер доплаты определят на основе накопленных в 2025 году индивидуальных пенсионных баллов.

Процедура увеличения пенсий будет происходить автоматически без необходимости подачи документов со стороны получателей.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Россияне смогут получить накопительную пенсию наличными в 2025 году

Читайте также:

Россияне смогут получить накопительную пенсию наличными в 2025 году
Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
Читайте также

Стало известно, когда заработает двойная индексация пенсий
Общество в Башкирии
Стало известно, когда заработает двойная индексация пенсий
Стали известные очень приятные новости о пенсиях
Общество в Башкирии
Стали известные очень приятные новости о пенсиях
Минтруд предложил новый порядок индексации пенсий: какие выплаты вырастут и на сколько
Экономика в Башкирии
Минтруд предложил новый порядок индексации пенсий: какие выплаты вырастут и на сколько
Отмена индексации пенсий: неожиданное решение властей
Общество в Башкирии
Отмена индексации пенсий: неожиданное решение властей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен