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Жителей Башкирии предупредили о резком ухудшении погоды

Жителей Башкирии предупредили о резком ухудшении погоды

23:09, 14 июн 2025

В республике ожидается опасная погода с грозами, ливнями и шквалистым ветром. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Башкортостану.

Согласно информации ведомства, в воскресенье 15 июня на юго-востоке региона сохранится экстремальная пожароопасность. В отдельных районах прогнозируются грозы, днем ливневые осадки с градом и усиление ветра до 15-20 м/с.

Спасатели Башкирии призывают граждан соблюдать меры безопасности во время грозовой активности.

Дома следует установить молниеотвод с заземлением, но держаться от него на расстоянии. В помещении необходимо выключить электрические устройства, плотно закрыть окна и двери во избежание сквозняков.

В лесу рекомендуется укрыться среди невысоких деревьев.

В горах следует покинуть возвышенности и найти укрытие у высокого отвеса. В открытой местности безопаснее спрятаться в овраге, избегая глинистых участков. Мобильные устройства рекомендуется отключить.

Автомобиль обеспечивает защиту от молнии при закрытых окнах и отсутствии контакта с металлическими элементами.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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