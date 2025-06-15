В Башкирии жара сменится ливнями и грозами

21:59, 15 июн 2025

В Башкортостане на смену жаркой погоде придут дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском Башгидромете.

Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 16 июня, небо затянет облаками. Республику накроют кратковременные дожди и грозы, местами возможны сильные ливни с градом. Температура ночью опустится до +13..+18 градусов, днем составит +22..+27. Только на юго-востоке региона столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

Ветер будет переменным и слабым, однако днем возможны шквалистые порывы. Метеорологи объясняют перемену погоды приближением циклона, который принесет в республику влажные воздушные массы и создаст условия для формирования дождевых облаков.

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Автор: Семен Подгорный