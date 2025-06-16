В Башкирии повысили пособия опекунам детей-сирот

10:23, 16 июн 2025

В республике увеличили размер денежных выплат семьям, воспитывающим детей-сирот. Об изменениях сообщила пресс-служба Курултая Башкортостана.

Парламент региона готовит закон о росте пособий для опекунских семей. Глава Госсобрания Константин Толкачев подчеркнул, что размер поддержки вырастет на 16,6 процентов. Финансирование нововведения потребует 87 миллионов рублей, которые заложены в региональный бюджет текущего года.

Пересчет увеличенных сумм начнется с первого июня. Опекуны малышей до трех лет будут получать 10 855 рублей ежемесячно, а воспитывающие детей постарше – 10 439 рублей. Семьи с детьми-инвалидами получат дополнительную поддержку: за малыша до трех лет – 13 027 рублей, за ребенка старше – 12 526 рублей в месяц.

По данным регионального Минсемьи, в Башкирии насчитывается 9 681 сирота и ребенок без родительского попечения. Подавляющее большинство – почти 94 процента – воспитываются в замещающих семьях.

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Автор: Семен Подгорный