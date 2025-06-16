В Башкирии подводный охотник вытащил гигантского 50-килограммового сома

10:47, 16 июн 2025

В Агидели завершился фестиваль подводной охоты «Открытие сезона — 2025», сообщили местные власти в понедельник, 16 июня.

В соревнованиях приняли участие 35 команд — всего 105 охотников из 12 российских регионов. Три дня участники состязались за звание лучшего по размеру улова.

Безоговорочную победу одержал представитель Казани Артур Гарипов, которому удалось добыть огромного сома массой около 50 килограммов. Этот внушительный трофей позволил ему с большим преимуществом занять первое место.

Серебро досталось охотнику с сазаном весом 12,7 кг, а третью позицию занял участник со щукой массой 4,4 кг.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Денис Ирназаров/Vk