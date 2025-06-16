В Башкирии температура упадет до +11°C

23:20, 16 июн 2025

Жители Башкортостана ощутят резкое понижение температуры после периода экстремальной жары. Башкирский гидрометцентр опубликовал метеосводку на понедельник, 17 июня.

Согласно прогнозу метеорологов, ночью температурные показатели снизятся до +11°C, в дневное время воздух прогреется максимум до +26°C. Ожидаются осадки в виде ливней с грозовыми явлениями. Направление ветра изменится с юго-западного на западное, затем на северо-западное, скорость умеренная.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный