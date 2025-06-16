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В Башкирии температура упадет до +11°C

В Башкирии температура упадет до +11°C

23:20, 16 июн 2025

Жители Башкортостана ощутят резкое понижение температуры после периода экстремальной жары. Башкирский гидрометцентр опубликовал метеосводку на понедельник, 17 июня.

Согласно прогнозу метеорологов, ночью температурные показатели снизятся до +11°C, в дневное время воздух прогреется максимум до +26°C. Ожидаются осадки в виде ливней с грозовыми явлениями. Направление ветра изменится с юго-западного на западное, затем на северо-западное, скорость умеренная.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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