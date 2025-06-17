В Уфе простились с Николаем Красниковым

19:27, 17 июн 2025

Сегодня, 17 июня, в спортивной школе имени Гастелло в Уфе прошла церемония прощания с Николаем Красниковым — многократным чемпионом мира по ледовым мотогонкам. Проститься со спортсменом пришли сотни уфимцев, коллег и учеников. По сообщению регионального Минспорта, утрата стала тяжелым испытанием не только для его семьи, но и для всего спортивного сообщества республики.

Паралимпийская чемпионка Рима Баталова вспоминала, что Красников всегда отличался стойкостью: несмотря на любые трудности и падения, неизменно возвращался на трассу и шел к очередной победе. По ее словам, его отличала энергия, стремление к новым достижениям и увлечение скоростью.

Дмитрий Буланкин, соратник Николая, отметил его отзывчивость и надежность — спортсмен всегда готов был поддержать и найти решение в сложной ситуации.

В пресс-службе Минспорта подчеркнули: память о Николае Олеговиче навсегда останется в сердцах людей.

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Автор: Семен Подгорный