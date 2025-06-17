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На Башкирию надвигается непогода с ливнями

На Башкирию надвигается непогода с ливнями

23:12, 17 июн 2025

В среду жителей региона ждут дождь, грозы и сильный ветер. Об ухудшении метеорологической обстановки 18 июня сообщил республиканский Госкомитет по чрезвычайным ситуациям, опираясь на прогноз Башгидромета.

По всей территории Башкортостана прогнозируются небольшие дожди с грозами. Днем местами возможны интенсивные осадки.

Направление ветра — восточное и северо-восточное, скорость достигнет 5-10 м/с. Во время гроз порывы усилятся до 18 м/с.

Температура ночью установится на отметке +10...+15°С, днем воздух прогреется до +18...+23°С.

В темное время суток и утром на отдельных участках дорог образуется туман, который снизит видимость до полукилометра. При осадках обзор сократится до 1-2 км.

В Уфе также ожидается облачность с периодическими дождями и грозами. Ночью термометры покажут от +12 до +14°С, дневной максимум составит +21...+23°С.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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