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14-летний актер из башкирского фильма скончался за месяц до дня рождения

14-летний актер из башкирского фильма скончался за месяц до дня рождения

21:39, 18 июн 2025

18 июня скончался 14-летний Габриэль Адесокан, снявшийся в картине башкирского кинорежиссера Айнура Аскарова «Семья года». О трагедии сообщил сам постановщик в соцсетях.

Юный артист ушел из жизни всего за месяц до 15-летия. Съемочный коллектив выразил соболезнования родным подростка.

В память о Габриэле 19 июня в уфимском кинотеатре «Родина» пройдет бесплатный благотворительный сеанс его фильма. Показ начнется в 17:15 в Красном зале.

Во время мероприятия зрители смогут внести добровольные пожертвования для семьи погибшего актера. Режиссер призвал горожан прийти и проявить поддержку близким.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Аккаунт Айнура Аскарова в соцсетях
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