Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Башкирия попала в тройку лидеров первого рейтинга по развитию беспилотных технологий

Башкирия попала в тройку лидеров первого рейтинга по развитию беспилотных технологий

21:43, 18 июн 2025

Республика Башкортостан заняла третью позицию в дебютном рейтинге «дронофикации» субъектов Российской Федерации. Результаты исследования озвучил Минтранс РФ во время специальной сессии на Петербургском международном экономическом форуме.

Оценка коснулась 47 российских регионов, где эксперты изучали степень их участия в формировании сферы беспилотных авиационных систем. Об этом сообщил руководитель республики Радий Хабиров.

Методология рейтинга базировалась на двух основных критериях работы территорий с дронами. Первый блок касался подготовленности к масштабному внедрению БАС — доступности воздушного пространства, развитости инфраструктуры, наличия ресурсов и специалистов. Второй направление оценивало готовность сценариев использования, их потенциал и коммерческие возможности.

Лидером исследования стала Калужская область, серебро досталось Рязанской области. Топ-5 дополнили Сахалинская и Самарская области. В следующую группу попали Амурская, Новгородская, Ульяновская области, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Республика Татарстан разместилась в третьей десятке наряду с девятью другими субъектами.

Футуролог и предприниматель Сергей Журавлев провел параллель между беспилотной и гражданской авиацией, подчеркнув важность взаимодействия коммерческих структур и государственных органов. Он отметил активную роль регионов в регулировании функционирования беспилотных систем.

Эксперт указал на значительные федеральные инвестиции в национальный проект и поддержку компаний-производителей дронов и поставщиков инфраструктуры, навигационных и контрольных систем. Журавлев подчеркнул, что если производство беспилотников является решаемой задачей благодаря опыту СВО, то создание инфраструктуры, навигации и контроля воздушного пространства требует государственного участия. Аналогично пилотируемой авиации, где диспетчерские службы и системы контроля находятся под государственным управлением, такая же модель применима к беспилотным системам.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Минобороны РФ
Читайте также

Башкирия беднее Татарстана и других регионов ПФО
Экономика в Башкирии
Башкирия беднее Татарстана и других регионов ПФО
Долетались, красавчики: министр обороны РФ Белоусов отдал долгожданный приказ «разобраться» с американскими беспилотниками над Черным морем — хватит терпеть
Россия/мир
Долетались, красавчики: министр обороны РФ Белоусов отдал долгожданный приказ «разобраться» с американскими беспилотниками над Черным морем — хватит терпеть
Радий Хабиров заявил, что Башкирия готова принять детей из Курской области
Политика в Башкирии
Радий Хабиров заявил, что Башкирия готова принять детей из Курской области
Уфа заняла 14 место в рейтинге матерящихся городов России
Общество в Башкирии
Уфа заняла 14 место в рейтинге матерящихся городов России


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен