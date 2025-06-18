Башкирия попала в тройку лидеров первого рейтинга по развитию беспилотных технологий

21:43, 18 июн 2025

Республика Башкортостан заняла третью позицию в дебютном рейтинге «дронофикации» субъектов Российской Федерации. Результаты исследования озвучил Минтранс РФ во время специальной сессии на Петербургском международном экономическом форуме.

Оценка коснулась 47 российских регионов, где эксперты изучали степень их участия в формировании сферы беспилотных авиационных систем. Об этом сообщил руководитель республики Радий Хабиров.

Методология рейтинга базировалась на двух основных критериях работы территорий с дронами. Первый блок касался подготовленности к масштабному внедрению БАС — доступности воздушного пространства, развитости инфраструктуры, наличия ресурсов и специалистов. Второй направление оценивало готовность сценариев использования, их потенциал и коммерческие возможности.

Лидером исследования стала Калужская область, серебро досталось Рязанской области. Топ-5 дополнили Сахалинская и Самарская области. В следующую группу попали Амурская, Новгородская, Ульяновская области, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Республика Татарстан разместилась в третьей десятке наряду с девятью другими субъектами.

Футуролог и предприниматель Сергей Журавлев провел параллель между беспилотной и гражданской авиацией, подчеркнув важность взаимодействия коммерческих структур и государственных органов. Он отметил активную роль регионов в регулировании функционирования беспилотных систем.

Эксперт указал на значительные федеральные инвестиции в национальный проект и поддержку компаний-производителей дронов и поставщиков инфраструктуры, навигационных и контрольных систем. Журавлев подчеркнул, что если производство беспилотников является решаемой задачей благодаря опыту СВО, то создание инфраструктуры, навигации и контроля воздушного пространства требует государственного участия. Аналогично пилотируемой авиации, где диспетчерские службы и системы контроля находятся под государственным управлением, такая же модель применима к беспилотным системам.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минобороны РФ