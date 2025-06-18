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Дождь, град и ветер: в Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Дождь, град и ветер: в Башкирии объявлено штормовое предупреждение

21:53, 18 июн 2025

Госкомитет по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан предупредил жителей о резком ухудшении погодных условий 19 июня.

По территории региона пройдут кратковременные осадки с грозами, днем местами ожидаются интенсивные дожди с градом. Порывы ветра различных направлений усилятся до 17 м/с. Ночью и утром на автомагистралях возможно образование тумана, который снизит видимость до 500 метров и менее. Это создаст дополнительные риски для водителей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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