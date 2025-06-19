В пяти районах Башкирии нашли опасных насекомых

21:38, 19 июн 2025

В Башкортостане выявили личинки саранчовых насекомых. Эксперты регионального отделения Россельхозцентра при проверке территории зафиксировали нестадных вредителей в южной части региона.

Обследование прошло в Абзелиловском, Баймакском и Хайбуллинском муниципалитетах. Найденные особи не несут критической опасности для хозяйственной деятельности. Итальянского пруса — наиболее вредоносного представителя — в республике не обнаружено.

Насекомых зафиксировали как на юге, так и севере Башкирии. Помимо упомянутых территорий, саранчу заметили в Дюртюлинском и Краснокамском районах.

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Автор: Семен Подгорный