В пяти районах Башкирии нашли опасных насекомых
21:38, 19 июн 2025
В Башкортостане выявили личинки саранчовых насекомых. Эксперты регионального отделения Россельхозцентра при проверке территории зафиксировали нестадных вредителей в южной части региона.
Обследование прошло в Абзелиловском, Баймакском и Хайбуллинском муниципалитетах. Найденные особи не несут критической опасности для хозяйственной деятельности. Итальянского пруса — наиболее вредоносного представителя — в республике не обнаружено.
Насекомых зафиксировали как на юге, так и севере Башкирии. Помимо упомянутых территорий, саранчу заметили в Дюртюлинском и Краснокамском районах.
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Автор: Семен Подгорный
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