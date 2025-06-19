В Башкирию придет холодный фронт с дождями и сильным ветром

22:48, 19 июн 2025

Метеослужба Башгидромета предупредила о резкой смене погоды в регионе. Холодная воздушная масса с осадками и порывистым ветрои захватит территорию Башкирии в ближайшие дни.

Согласно данным синоптиков, 20 и 21 июня будут схожими по метеоусловиям. На территории республики прогнозируются слабые дожди с грозами, днем возможен град.

Ветер ожидается юго-западный и западный, умеренный, местами возможны порывы до сильного. Ночная температура установится в пределах +8...+13°С, днем столбики термометров поднимутся до +16...+21°С.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный