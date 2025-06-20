Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Когда в Башкирии перестанет идти дождь и улучшится погода

Когда в Башкирии перестанет идти дождь и улучшится погода

22:11, 20 июн 2025

Республику накрыла череда ливней с градом и сильными порывами ветра. Обильные осадки привели к снижению температуры воздуха. Эксперты Гидрометцентра России и сервиса «Гисметео» рассказали, когда стихия отступит.

Метеорологи прогнозируют похолодание в ближайшую неделю — днем столбик термометра опустится до +17°C, ночью — до +7°C. Вероятность осадков уменьшится лишь к 24 июня: днем она составит 63%, ночью дождей не прогнозируется.

По данным «Гисметео», солнечная погода установится 24-25 июня. В эти дни осадков не ожидается. Температура 25 июня поднимется до +23°C, 26-го — до +25°C. Следующие два дня воздух прогреется до +24°C.

Однако передышка окажется недолгой — с 26 июня возобновятся дожди, а с 27-го к ним присоединятся грозы. Российские синоптики предупреждают о сохранении дождливой погоды и в начале июля.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Дожди в Башкирии продлятся до выходных — синоптики назвали точные даты
Общество в Башкирии
Дожди в Башкирии продлятся до выходных — синоптики назвали точные даты
Стало известно когда в Башкирию придет тепло в мае
Общество в Башкирии
Стало известно когда в Башкирию придет тепло в мае
Синоптики рассказали о возвращении жары в Башкирию
Общество в Башкирии
Синоптики рассказали о возвращении жары в Башкирию
Погода в начале июня удивит жителей Башкирии
Общество в Башкирии
Погода в начале июня удивит жителей Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен