Когда в Башкирии перестанет идти дождь и улучшится погода

22:11, 20 июн 2025

Республику накрыла череда ливней с градом и сильными порывами ветра. Обильные осадки привели к снижению температуры воздуха. Эксперты Гидрометцентра России и сервиса «Гисметео» рассказали, когда стихия отступит.

Метеорологи прогнозируют похолодание в ближайшую неделю — днем столбик термометра опустится до +17°C, ночью — до +7°C. Вероятность осадков уменьшится лишь к 24 июня: днем она составит 63%, ночью дождей не прогнозируется.

По данным «Гисметео», солнечная погода установится 24-25 июня. В эти дни осадков не ожидается. Температура 25 июня поднимется до +23°C, 26-го — до +25°C. Следующие два дня воздух прогреется до +24°C.

Однако передышка окажется недолгой — с 26 июня возобновятся дожди, а с 27-го к ним присоединятся грозы. Российские синоптики предупреждают о сохранении дождливой погоды и в начале июля.

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Автор: Семен Подгорный