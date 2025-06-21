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Появилась очень приятная новость о пенсиях

Появилась очень приятная новость о пенсиях

10:57, 21 июн 2025

Определенные группы граждан РФ имеют возможность получить единовременно средства накопительной пенсии. Информация появилась в официальных источниках.

С 2014 года формирование накопительной части пенсии приостановлено, но ранее сформированные накопления граждан по-прежнему инвестируются и могут расти.

На единовременную выплату могут претендовать женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Главное условие — объем накоплений не может превышать лимит в 411 750 рублей на 2025 год.

Оформить выплату можно несколькими способами. Заявление подается через портал "Госуслуги", в отделении Социального фонда РФ, через многофункциональный центр или напрямую в негосударственном пенсионном фонде, где хранятся накопления.

Специалисты рекомендуют предварительно выяснить требования и список документов в выбранной организации перед подачей заявления.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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