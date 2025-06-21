В Башкирии синоптики предупредили о неприятном сюрпризе

23:04, 21 июн 2025

В республике ожидается неблагоприятная погода в воскресенье, 22 июня. Об этом сообщили в региональном гидрометеорологическом управлении.

Синоптики предупреждают о сложных метеоусловиях. По прогнозам специалистов, ночью температурные показатели составят от +7 до +12 градусов, днем воздух прогреется до +15-20 градусов тепла. В темное время суток осадки затронут отдельные территории, днем дожди охватят всю республику.

В некоторых районах возможны грозы, а днем не исключены осадки в виде града. Воздушные массы будут перемещаться с юго-западного и западного направлений. В отдельных районах днем прогнозируется усиление ветра до шквалистых значений.

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Автор: Семен Подгорный