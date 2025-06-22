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Пенсии россиян вырастут дважды за лето — узнайте на сколько

Пенсии россиян вырастут дважды за лето — узнайте на сколько

11:44, 22 июн 2025

В ближайшие два месяца часть российских пенсионеров получит прибавку к выплатам. Повышение коснется граждан, достигших 80-летнего возраста, инвалидов первой группы и трудящихся пенсионеров.

Согласно действующему законодательству, при достижении гражданином восьмидесятилетнего возраста или при присвоении первой группы инвалидности размер фиксированной выплаты увеличивается в два раза с первого числа следующего месяца. В настоящий момент базовая сумма составляет 8907,7 рубля.

Повышение произойдет с первого июля для тех, кому 80 лет исполнится в июне или кто получит инвалидность в этом месяце. Аналогично с первого августа прибавку оформят гражданам с соответствующими изменениями в июле.

Отдельная индексация ждет трудящихся пенсионеров с августа. Ежегодный перерасчет учитывает страховые отчисления работодателей в Социальный фонд и накопленные пенсионные коэффициенты. За двенадцать месяцев работающий пенсионер может заработать максимум три балла. При стоимости одного коэффициента 145,69 рубля предельное увеличение выплат составит 437,07 рубля.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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