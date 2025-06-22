В Башкирии простились с 24-летним участником СВО Александром Кожиным
15:44, 22 июн 2025
В селе Железнодорожный Белорецкого района Башкирии состоялись похороны 24-летнего военнослужащего Александра Кожина, погибшего в ходе специальной военной операции. Информацию распространила администрация Белорецкого района.
Молодой человек родился в 2001 году в Белорецке. Получал образование в учебных заведениях Железнодорожного и Тирляна, затем после девятого класса переехал в Магнитогорск, где трудился в сфере общественного питания.
Кожин проходил военную службу в танковых подразделениях в Копейске. После демобилизации вернулся в Тирлян и устроился на работу охранником в компанию «Селена». В начале прошлого года оформил военный контракт с Минобороны и был направлен в зону проведения спецоперации, где погиб при исполнении служебных обязанностей.
Близкие вспоминают Александра как отзывчивого и трудолюбивого человека, который всегда был готов прийти на помощь. Увлекался волейболом и активно занимался спортом.
Местная администрация выразила соболезнования семье погибшего и назвала его героем Отечества.
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