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Синоптики предупредили жителей Башкирии о резком похолодании

Синоптики предупредили жителей Башкирии о резком похолодании

22:04, 22 июн 2025

В Башкирии метеорологи прогнозируют значительное понижение температуры на неделе. Об этом сообщили специалисты регионального гидрометцентра.

Согласно прогнозу Башгидромета, в понедельник, 23 июня, республику ожидают краткосрочные ливни ночью по всей территории и локально в днем. Метеоусловия будут сопровождаться умеренным северо-западным ветром, который днем усилится в отдельных районах. Ночью показатели термометров составят от +7 до +12°C, дневные - от +17 до +22°C.

Вторник принесет улучшение погоды - осадки практически прекратятся. Ветровая активность сохранится в северо-западном и западном направлениях с умеренной интенсивностью. Ночью температура останется в пределах +7..+12°C, однако в горной местности произойдет заметное похолодание до +2°C. Днем значения достигнут +16..+21°C.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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