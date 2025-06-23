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В Башкирии скончался 33-летний участник КВН Александр Блинников

В Башкирии скончался 33-летний участник КВН Александр Блинников

14:09, 23 июн 2025

В городе Кумертау ушел из жизни 33-летний Александр Блинников — поэт, волонтер и КВН-щик. О смерти мужчины сообщает издание «Кумертауское время».

Онкологическое заболевание у Александра обнаружили только в феврале 2025 года, хотя новообразование формировалось несколько лет. Всего четыре месяца прошло с момента постановки диагноза до кончины мужчины.

Блинников до самого конца поддерживал связь с аудиторией через соцсети, рассказывая о процессе терапии и своем состоянии. Последний пост появился 10 июня.

Окружение характеризует покойного как личность с исключительной стойкостью и позитивным настроем. Даже борясь с серьезным недугом, он не утратил жизнелюбие и надежду.

Отпевание Александра Блинникова состоится 23 июня в 13:00 в Иоанно-Предтеченском соборе Кумертау.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Александра Блинникова
Теги: Кумертау
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