В Башкирии объявлено экстренное предупреждение о заморозках

21:54, 23 июн 2025

Спасатели региона сообщила о резком похолодании в республике. Главное управление МЧС по Башкортостану распространило экстренное уведомление о неблагоприятных метеоусловиях.

Согласно прогнозу Башгидромета, в ночь на вторник, 24 июня, температура в северных и горных территориях республики опустится до минус одного градуса. Похолодание прогнозируют как в воздухе, так и на поверхности почвы.

Метеорологи ожидают пасмурную погоду без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до комфортных 16-21 градуса тепла. На некоторых участках автомобильных трасс в ночное и утреннее время сформируется туманная дымка, которая ограничит видимость до 500-1000 метров.

Экстренные службы настоятельно призывают граждан придерживаться мер предосторожности. Особую угрозу ночные заморозки несут для садовых и огородных культур.

Сельхозпроизводителям рекомендуется немедленно защитить растения. Эффективными укрывными материалами станут: плотный картон, воздушно-пузырчатые пленки, солома, тростник, брезентовые полотна и специализированный агротекстиль.

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Автор: Семен Подгорный