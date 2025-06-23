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В Башкирии проводили в последний путь погибшего в СВО разведчика

В Башкирии проводили в последний путь погибшего в СВО разведчика

22:02, 23 июн 2025

В селе Зуяково Белорецкого района состоялась церемония прощания с рядовым Радмиром Халиловым, который погиб в ходе специальной военной операции 9 мая 2025 года. Информацию подтвердила районная администрация.

21-летний военнослужащий был выпускником местной школы, затем обучался в Уфимском техникуме железнодорожного транспорта. После срочной службы в 2022-2023 годах молодой человек вернулся домой, где совмещал заочное обучение с трудовой деятельностью на предприятии Межгорья.

В феврале текущего года Халилов принял решение подписать контракт с военным ведомством, считая службу мужским долгом. На фронте выполнял задачи разведчика-пулеметчика.

Близкие характеризуют погибшего как человека с добрым сердцем, который ценил жизнь и заботился о родных. Во время службы проявил себя как ответственный и преданный делу боец.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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