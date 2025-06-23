В Башкирии проводили в последний путь погибшего в СВО разведчика

22:02, 23 июн 2025

В селе Зуяково Белорецкого района состоялась церемония прощания с рядовым Радмиром Халиловым, который погиб в ходе специальной военной операции 9 мая 2025 года. Информацию подтвердила районная администрация.

21-летний военнослужащий был выпускником местной школы, затем обучался в Уфимском техникуме железнодорожного транспорта. После срочной службы в 2022-2023 годах молодой человек вернулся домой, где совмещал заочное обучение с трудовой деятельностью на предприятии Межгорья.

В феврале текущего года Халилов принял решение подписать контракт с военным ведомством, считая службу мужским долгом. На фронте выполнял задачи разведчика-пулеметчика.

Близкие характеризуют погибшего как человека с добрым сердцем, который ценил жизнь и заботился о родных. Во время службы проявил себя как ответственный и преданный делу боец.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Белорецкого района