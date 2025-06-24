Жителей Башкирии ждут очередные погодные сюрпризы

21:46, 24 июн 2025

В Башкирии завершается дождливый период и наступает потепление. Об этом сообщает региональная гидрометеослужба.

25 июня в республике установится сухая погода без значительных осадков. Подует умеренный южный ветер. Ночью температура воздуха составит от +4 до +9°C, днем столбик термометра поднимется до +19-+24°C.

На некоторых участках дорог ночью и утром образуется туман. Из-за него видимость ограничится до 500-1000 метров.

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Автор: Семен Подгорный