Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Жителей Башкирии ждут очередные погодные сюрпризы

Жителей Башкирии ждут очередные погодные сюрпризы

21:46, 24 июн 2025

В Башкирии завершается дождливый период и наступает потепление. Об этом сообщает региональная гидрометеослужба.

25 июня в республике установится сухая погода без значительных осадков. Подует умеренный южный ветер. Ночью температура воздуха составит от +4 до +9°C, днем столбик термометра поднимется до +19-+24°C.

На некоторых участках дорог ночью и утром образуется туман. Из-за него видимость ограничится до 500-1000 метров.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Башкирию 5 июня ждут грозы, град и шквалистый ветер
Общество в Башкирии
Башкирию 5 июня ждут грозы, град и шквалистый ветер
В Башкирии разбушуется ветер
Общество в Башкирии
В Башкирии разбушуется ветер
В Башкирии ожидаются заморозки до -2 градусов и порывистый ветер
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидаются заморозки до -2 градусов и порывистый ветер
На Башкирию надвигается непогода с ливнями
Общество в Башкирии
На Башкирию надвигается непогода с ливнями


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен