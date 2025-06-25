В Башкирии простились с военнослужащим, павшим в ходе спецоперации
14:25, 25 июн 2025
24 июня в селе Ломовка состоялась церемония прощания с рядовым Максимом Евстифеевым, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Информацию подтвердили в пресс-службе администрации Белорецкого района.
Уроженец Белорецка появился на свет в 1979 году, воспитывался в большой семье. По завершении учебы устроился на работу. Отслужив в вооруженных силах, трудился шофером на заводе рессор и пружин, позже — канатчиком на металлургическом комбинате. Евстифеев заключил контракт с Минобороны и отбыл в зону СВО.
Родные характеризуют его как любящего отца, заботливого сына, увлеченного дачника и трудолюбивого человека с большим кругом друзей.
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