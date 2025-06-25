В Башкирии введен карантин из-за опасного растения-паразита

14:30, 25 июн 2025

В двух муниципальных образованиях республики создали особые санитарные зоны для борьбы с повиликой. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Фитосанитарные участки общей площадью свыше тысячи гектаров появились в Стерлитамакском и Мелеузовском районах. В первом случае под ограничения попали 650 гектаров земли возле Васильевки, во втором – 400 гектаров территории рядом с Мелеузом.

Ведомство разработало специальную программу по изоляции очагов паразитирующей флоры и полному уничтожению ее популяции. Владельцам участков запретили производство семенного материала на зараженных землях. Транспортировка зерновых культур и продуктов их обработки теперь возможна исключительно при наличии специального разрешительного документа.

Также действуют ограничения на все операции с подкарантинной продукцией – от изготовления до уничтожения.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: 102.fsvps.gov.ru