В Башкирии введен карантин из-за опасного растения-паразита
14:30, 25 июн 2025
В двух муниципальных образованиях республики создали особые санитарные зоны для борьбы с повиликой. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Фитосанитарные участки общей площадью свыше тысячи гектаров появились в Стерлитамакском и Мелеузовском районах. В первом случае под ограничения попали 650 гектаров земли возле Васильевки, во втором – 400 гектаров территории рядом с Мелеузом.
Ведомство разработало специальную программу по изоляции очагов паразитирующей флоры и полному уничтожению ее популяции. Владельцам участков запретили производство семенного материала на зараженных землях. Транспортировка зерновых культур и продуктов их обработки теперь возможна исключительно при наличии специального разрешительного документа.
Также действуют ограничения на все операции с подкарантинной продукцией – от изготовления до уничтожения.
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