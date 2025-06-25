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В Башкирии похоронили участника СВО Рафаэля Минибаева

В Башкирии похоронили участника СВО Рафаэля Минибаева

22:02, 25 июн 2025

В Башкирии состоялись похороны военнослужащего Рафаэля Минибаева, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом в телеграм-канале рассказал руководитель Благоварского района Марат Юсупов.

Церемония прощания прошла в селе Удрякбаш. Рафаэль Минибаев появился на свет 29 декабря 1982 года в городе Давлеканово. Окончив школу, освоил профессию механика. В период с 2001 по 2003 год нес срочную службу командиром отделения бронетанковой техники. 26 сентября 2022 года был мобилизован.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Марат Юсупов
Теги: Благоварский район спецоперация Погибшие на Украине
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