В Башкирии похоронили участника СВО Рафаэля Минибаева
22:02, 25 июн 2025
В Башкирии состоялись похороны военнослужащего Рафаэля Минибаева, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом в телеграм-канале рассказал руководитель Благоварского района Марат Юсупов.
Церемония прощания прошла в селе Удрякбаш. Рафаэль Минибаев появился на свет 29 декабря 1982 года в городе Давлеканово. Окончив школу, освоил профессию механика. В период с 2001 по 2003 год нес срочную службу командиром отделения бронетанковой техники. 26 сентября 2022 года был мобилизован.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Марат Юсупов
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