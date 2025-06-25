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В Башкирии в семье музыканта из «Бишбармак» родилась пятая дочь

В Башкирии в семье музыканта из «Бишбармак» родилась пятая дочь

22:07, 25 июн 2025

25 июня в семье артиста оркестра «Бишбармак» Василя Гафарова появилась на свет дочь. Музыкант также работает руководителем в Национальном молодёжном театре имени Мустая Карима.

Ребёнок родился в символичную зеркальную дату 25.06.25. Для многодетной семьи Гафаровых это уже пятый ребёнок.

Творческая династия известна тем, что воспитывает детей в музыкальной среде, окружённой искусством и вдохновением. Старшие братья и сёстры теперь получили ещё одного члена дружного семейства.

Коллеги по творческому цеху и знакомые выразили тёплые пожелания молодым родителям, надеясь, что девочка унаследует артистические способности и будет расти здоровой и талантливой.

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Автор: Семен Подгорный
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