В Башкирии в семье музыканта из «Бишбармак» родилась пятая дочь
22:07, 25 июн 2025
25 июня в семье артиста оркестра «Бишбармак» Василя Гафарова появилась на свет дочь. Музыкант также работает руководителем в Национальном молодёжном театре имени Мустая Карима.
Ребёнок родился в символичную зеркальную дату 25.06.25. Для многодетной семьи Гафаровых это уже пятый ребёнок.
Творческая династия известна тем, что воспитывает детей в музыкальной среде, окружённой искусством и вдохновением. Старшие братья и сёстры теперь получили ещё одного члена дружного семейства.
Коллеги по творческому цеху и знакомые выразили тёплые пожелания молодым родителям, надеясь, что девочка унаследует артистические способности и будет расти здоровой и талантливой.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.