В Москве ученики «секс-гуру» устроили охоту на женщин прямо на улицах
22:15, 25 июн 2025
В столице зафиксирована серия домогательств на девушек, которые связывают с деятельностью скандального «тренера по пикапу».
Жительница Уфы Анастасия Денисенко столкнулась с неадекватным поведением незнакомца в центре Москвы. Мужчина внезапно схватил девушку за интимные части тела, когда она прогуливалась в спортивной одежде. Инцидент произошел средь бела дня на людной улице.
«Какой-то тип начал хватать меня сзади на глазах у прохожих. Когда я достала телефон и включила запись, он притворился, что ничего не было. У меня с собой даже газового баллончика нет, физически я слабее него», — поделилась пострадавшая в своем телеграм-канале.
Случай с блогером оказался не единичным. В сети появились многочисленные свидетельства аналогичных происшествий. Женщины рассказывают о том, как посторонние мужчины хватали их, делали неприличные предложения. Некоторые потерпевшие обращались в правоохранительные органы.
Особую тревогу вызывает участие в подобных акциях несовершеннолетних. Агрессоры фиксировали свои действия на камеру с помощью сообщников. Социальные платформы наводнили ролики с растерянными и напуганными жертвами нападений.
Источником волны уличных домогательств могли стать семинары Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли. Самопровозглашенный наставник по соблазнению открыто подстрекает слушателей к агрессивному поведению с представительницами противоположного пола.
Председатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что деяния участников могут квалифицироваться по уголовным статьям. По ее мнению, речь идет о развратных действиях относительно малолетних и групповом хулиганстве по предварительной договоренности.
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