В Москве ученики «секс-гуру» устроили охоту на женщин прямо на улицах

22:15, 25 июн 2025

В столице зафиксирована серия домогательств на девушек, которые связывают с деятельностью скандального «тренера по пикапу».

Жительница Уфы Анастасия Денисенко столкнулась с неадекватным поведением незнакомца в центре Москвы. Мужчина внезапно схватил девушку за интимные части тела, когда она прогуливалась в спортивной одежде. Инцидент произошел средь бела дня на людной улице.

«Какой-то тип начал хватать меня сзади на глазах у прохожих. Когда я достала телефон и включила запись, он притворился, что ничего не было. У меня с собой даже газового баллончика нет, физически я слабее него», — поделилась пострадавшая в своем телеграм-канале.

Случай с блогером оказался не единичным. В сети появились многочисленные свидетельства аналогичных происшествий. Женщины рассказывают о том, как посторонние мужчины хватали их, делали неприличные предложения. Некоторые потерпевшие обращались в правоохранительные органы.

Особую тревогу вызывает участие в подобных акциях несовершеннолетних. Агрессоры фиксировали свои действия на камеру с помощью сообщников. Социальные платформы наводнили ролики с растерянными и напуганными жертвами нападений.

Источником волны уличных домогательств могли стать семинары Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли. Самопровозглашенный наставник по соблазнению открыто подстрекает слушателей к агрессивному поведению с представительницами противоположного пола.

Председатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что деяния участников могут квалифицироваться по уголовным статьям. По ее мнению, речь идет о развратных действиях относительно малолетних и групповом хулиганстве по предварительной договоренности.

«Действия нападавших содержат признаки не только административных нарушений. Мы направили обращение в Следственный комитет с требованием проверить обстоятельства и наказать как исполнителей, так и организаторов подобной деятельности», — заявила Мизулина.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео