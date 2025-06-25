Погода в Башкирии до конца месяца не порадует
22:28, 25 июн 2025
В столице Башкирии сохранится нетипично прохладная и пасмурная погода с осадками до конца месяца, сообщают синоптики.
В четверг, 26 июня, столбик термометра не превысит 22 градусов тепла. Небо затянет тучами, ожидаются осадки. Подует слабый южный ветер.
В пятницу будет еще прохладнее - максимальная температура составит всего 20 градусов. Ветер изменит направление на юго-восточное, сохранится сплошная облачность с дождями.
В субботу, 28 июня, погодные условия останутся схожими - воздух прогреется лишь до 21 градуса, небосвод по-прежнему будет затянут облаками. Однако интенсивность дождевых осадков заметно ослабнет, а ветер вновь подует с юга.
Лишь в последний день месяца, воскресенье 29-го, температура немного повысится до 23 градусов. Небо иногда будет прояснятся, хотя кратковременные дожди все же вероятны. Ветер сменится на западный.
Атмосферное давление будет колебаться в пределах 739-748 миллиметров ртутного столба.
Таким образом, аномальная жара, которая охватит другие российские территории с температурами 30-34 градуса, минует Башкортостан.
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