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Погода в Башкирии резко изменится

Погода в Башкирии резко изменится

21:40, 26 июн 2025

Метеорологи Башгидромета сообщили об ухудшении погодных условий в регионе на пятницу, 27 июня.

Республику накроет атлантический циклон, который принесет похолодание и осадки различной интенсивности. В пятницу жителей ожидают кратковременные дожди с грозами, днем местами возможны ливни с градом.

Температура ночью составит от +9 до +14°C, днем — +16...+21°C. Ветер южного направления умеренной силы, днем местами усилится до шквалистого. Аналогичная прохладная и дождливая погода сохранится в субботу, 28 июня.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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