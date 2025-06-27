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В Уфе заработали платные парковки с тарифом 40 рублей за час

В Уфе заработали платные парковки с тарифом 40 рублей за час

09:31, 27 июн 2025

С пятницы, 27 июня, в столице Башкортостана начали действовать платные парковочные зоны. Об этом сообщает администрация Уфы.

В историческом центре города выделили 1188 парковочных мест на девяти участках. Почасовая стоимость составляет 40 рублей.

Водители могут внести плату четырьмя способами: на интернет-ресурсе parking02.ru, в мобильном приложении «Горпарковки», отправив SMS на номер 2730 или через банкомат, включая наличный расчет.

Городские власти подчеркивают, что немедленная оплата не требуется. Сервис и приложение поддерживают функцию отложенного платежа. Погасить задолженность можно до 23:59 дня постановки транспортного средства. При нарушении предусмотрен штраф 1500 рублей.

Льготный период составляет 20 минут от момента размещения автомобиля. Возле объектов социальной инфраструктуры бесплатная парковка продлена до часа. Превышение лимита активирует платную сессию.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Город Уфа, телеграм
Теги: Уфа парковка
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