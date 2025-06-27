Россиянам рассказали о способе увеличения пенсии в два раза

09:34, 27 июн 2025

В России граждане могут существенно повысить размер своих пенсионных выплат, отложив их оформление на несколько лет. Об этой возможности сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

Эксперт объяснил механизм увеличения пенсии: если гражданин подаст документы на получение выплат спустя 10 лет после появления соответствующего права, его пенсия возрастет вдвое. Заявление можно подавать с задержкой от одного года до десяти лет - чем больше срок отсрочки, тем значительнее будет итоговая сумма.

Рост пенсионных выплат происходит благодаря специальным повышающим коэффициентам. Они применяются как к базовой части страховой пенсии (коэффициент варьируется от 1,056 до 2,11), так и к накопленным пенсионным баллам (от 1,07 до 2,32).

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Автор: Семен Подгорный