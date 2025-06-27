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Башкирию накроет мощный шторм с градом и ливнями

Башкирию накроет мощный шторм с градом и ливнями

22:05, 27 июн 2025

В Башкортостане в субботу ожидается опасная погода с грозами, ливнями и градом, сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, республику охватит мощный атмосферный фронт. На всей территории региона пройдут интенсивные осадки с грозами и градом. Порывы юго-западного ветра усилятся до 26 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +14 до +16 градусов, днем - до 21 градуса тепла.

Сотрудники МЧС призывают граждан по возможности оставаться в помещениях, предварительно закрыв окна и двери. При нахождении на открытом пространстве во время непогоды следует избегать высокие деревья и линии электропередач.

Автомобилистам рекомендуется отложить дальние маршруты и проявить повышенную осторожность. При попадании в зону ливней водителям стоит остановиться в защищенном месте и включить аварийную сигнализацию до улучшения метеоусловий.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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