Танкист из Башкирии женился во время отпуска с зоны СВО

22:09, 27 июн 2025

Военнослужащий из Гафурийского района Башкортостана сочетался браком во время краткосрочного отпуска с линии боевых действий. Об этом сообщил руководитель районной администрации Венер Вахитов.

Боец Айдар, служащий командиром танкового взвода в чине младшего лейтенанта, обвенчался с возлюбленной Юлией. До армейской службы мужчина получил образование тренера, однако профессиональной деятельности не занимался. С началом военных действий принял решение уйти на спецоперацию добровольцем.

За участие в СВО военный удостоен высоких наград: Ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость II степени", "За боевые отличия" и Георгиевского Креста IV степени.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: telegram-канал главы администрации Гафурийского района Венера Вахитова