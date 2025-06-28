Влюблённый из Уфы получил 8 лет тюрьмы за связь с несовершеннолетней подругой

21:23, 28 июн 2025

19-летний житель Уфы Антон оказался за решёткой на восемь лет из-за интимных отношений с 17-летней возлюбленной Машей. Заявление о принуждении к близости подала сама девушка под влиянием матери, сообщает Mash.

Молодые люди встретились весной 2024 года, но их роман не получил поддержки со стороны семей. Влюблённые приняли решение завести общего малыша, чтобы продемонстрировать искренность намерений. Узнав о предстоящем материнстве дочери, мать Маши потребовала обратиться в органы. Девушка написала заявление о принуждении к близости, однако медосмотр не выявил следов насильственных действий.

Маша отвергла предложение об аборте и родила ребёнка. Впоследствии её мать изменила позицию и содействовала в отзыве обращения, однако судебный механизм уже запустился. Суд вынес обвинительный вердикт и парня посадили на 8 лет. Защитники готовят обжалование решения.

Вчера Маше исполнилось 18 лет, и она планирует оформить брачные отношения с Антоном непосредственно в местах лишения свободы. Девушка добивается официального разрешения на церемонию в колонии.

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Автор: Семен Подгорный