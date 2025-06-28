В Башкирии синоптики предупредили о неприятных сюрпризах

21:54, 28 июн 2025

Специалисты регионального гидрометцентра опубликовали метеорологический прогноз на ближайшие дни для жителей республики. Эксперты предупреждают о возможных неблагоприятных погодных явлениях.

В воскресенье, 29 июня, башкортостанцев ожидают непродолжительные осадки. В некоторых районах республики прогнозируются грозы и град в середине дня. Умеренный ветер подует с северо-запада и запада, усиливаясь во время грозы. Ночью температурные показатели составят от девяти до четырнадцати градусов тепла, днем — от семнадцати до двадцати двух.

В понедельник, 30 июня, метеорологи прогнозируют аналогичную картину: короткие ливни в отдельных территориях, грозовая активность в дневные часы. Направление ветра сменится с западного на южное — слабое ночью, умеренное днем. Температура: ночью - восемь-тринадцать градусов выше нуля, днем - восемнадцать-двадцать три.

Для комфорта в условиях изменчивых метеоусловий метеорологи рекомендуют многослойную экипировку из быстросохнущих материалов. Оптимальным выбором станут изделия из синтетических волокон или мериносовой пряжи, эффективно отводящие влагу. Флисовые вещи обеспечат тепло. Компактная пуховая куртка с капюшоном добавит защиты от непогоды.

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Автор: Семен Подгорный