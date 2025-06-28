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Россиянам повысят пенсии в июле и августе: кого коснутся изменения

Россиянам повысят пенсии в июле и августе: кого коснутся изменения

22:11, 28 июн 2025

Несколько категорий российских пенсионеров получат увеличенные выплаты уже с начала июля. Изменения затронут граждан, достигших определенного возраста, и работающих получателей пенсий.

С первого июля текущего года вырастут пенсии у россиян, отметивших в июне восьмидесятилетие, а также граждане с первой группы инвалидности. Согласно действующему законодательству, фиксированная составляющая их пенсии увеличится вдвое и достигнет 8907,7 рубля. Однако граждане с первой группой инвалидности, получившие надбавку после достижения 80-летнего возраста, дополнительной компенсации по инвалидности не получат.

Дополнительные выплаты ожидают пенсионеров, у которых в июне появились нетрудоспособные члены семьи на содержании. Размер такой надбавки составляет 2969,23 рубля на каждого иждивенца.

Аналогичные повышения начнутся с августа для граждан, которым исполнится 80 лет в июле, получат группу инвалидности или обретут иждивенцев.

Работающие получатели пенсий также заметят рост выплат с первого августа. Ежегодный перерасчет учитывает страховые взносы, перечисленные работодателями в Социальный фонд и конвертируемые в пенсионные баллы. Максимальное количество учитываемых баллов ограничено тремя в год.

При стоимости одного балла 145,69 рубля максимальное увеличение пенсии работающих граждан составит 437,07 рубля.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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