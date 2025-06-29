В Башкирии похоронили добровольца СВО Дениса Конькова

18:26, 29 июн 2025

В Башкирии простились с участником спецоперации Денисом Коньковым. Об этом сообщила администрация Белорецкого района.

Траурная церемония прошла в селе Тирлянский. Погибшему военнослужащему было 29 лет.

Коньков появился на свет в 1996 году в Воркуте. После школы проходил службу во внутренних войсках, затем трудился на шахте. В марте 2022 года отправился добровольцем в зону СВО, а в ноябре 2023 года оформил контракт с Минобороны.

Солдат был награжден медалями "За отвагу" и "За освобождение Мариуполя", получил знак "Доброволец Донбасса". В феврале 2024 года он получил смертельное ранение.

Родственники характеризуют Дениса как честного и порядочного человека с добрым сердцем, который всегда помогал близким.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии похоронили участника СВО Рафаэля Минибаева

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Белорецкого района