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В Башкирии похоронили добровольца СВО Дениса Конькова

В Башкирии похоронили добровольца СВО Дениса Конькова

18:26, 29 июн 2025

В Башкирии простились с участником спецоперации Денисом Коньковым. Об этом сообщила администрация Белорецкого района.

Траурная церемония прошла в селе Тирлянский. Погибшему военнослужащему было 29 лет.

Коньков появился на свет в 1996 году в Воркуте. После школы проходил службу во внутренних войсках, затем трудился на шахте. В марте 2022 года отправился добровольцем в зону СВО, а в ноябре 2023 года оформил контракт с Минобороны.

Солдат был награжден медалями "За отвагу" и "За освобождение Мариуполя", получил знак "Доброволец Донбасса". В феврале 2024 года он получил смертельное ранение.

Родственники характеризуют Дениса как честного и порядочного человека с добрым сердцем, который всегда помогал близким.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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