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Башкирию ждет ужасная погода

Башкирию ждет ужасная погода

22:55, 29 июн 2025

В понедельник, 30 июня, в Башкортостане прогнозируют значительное ухудшение метеоусловий. Об этом предупредили специалисты республиканского Гидрометцентра совместно с представителями регионального комитета по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, жителей региона ожидают плотные туманы и мощные грозовые явления. Сила юго-западного ветра ночью составит от 2 до 7 м/с, днем порывы усилятся до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +8 до +13°С, днем повысится до +19...+24°С. В условиях тумана видимость снизится до 500 метров.

В столице республики ветер ночью достигнет 2-7 м/с, днем - 7-12 м/с. Температурный режим: ночью +10...+12°С, днем +22...+24°С.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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