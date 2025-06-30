На Башкирию обрушится ураганный ветер

23:58, 30 июн 2025

В регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Власти предупреждают о приближении непогоды.

Администрация Уфы сообщила о неблагоприятном прогнозе на ближайшие сутки. С восьми вечера понедельника до аналогичного времени во вторник в столице Башкирии прогнозируют кратковременные осадки с грозами днем.

Метеорологи предупреждают о южном и юго-западном ветре силой от пяти до десяти метров в секунду. Во время грозы скорость воздушных масс может достигать шестнадцати метров в секунду.

Городские власти настоятельно рекомендуют гражданам избегать высоких деревьев, рекламных конструкций и непрочных сооружений. Автомобилистам советуют тщательно выбирать места стоянки транспорта. От водных развлечений и рыболовства в период ненастья лучше воздержаться.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: telegram-канал Госкомитета РБ по ЧС