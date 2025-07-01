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Погода удивит жителей Башкирии

Погода удивит жителей Башкирии

23:42, 01 июл 2025

В среду, 2 июля, в регион вернутся осадки и грозы. Об этом во вторник сообщает Башгидромет.
По прогнозам синоптиков, небо затянет тучами, прояснения будут редкими. Ночью, особенно на востоке, ожидаются сильные, но кратковременные дожди. Днём интенсивность осадков снизится, они пройдут местами, также вероятны грозы. Будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, однако локально его порывы могут достигать 17 м/с. Ночью термометры покажут +11…+16°С, днём — +20…+25°С.
Из-за дождей видимость на дорогах снизится до 1–2 км. Ночью и утром местами возможен туман, который ухудшит видимость до 500–1000 метров.
Столицу республики непогода также не обойдёт. В Уфе 2 июля прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер южного и юго-западного направлений, 5–10 м/с. Ночью температура в городе составит +12…+14°С, днем повысится до +22…+24°С.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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