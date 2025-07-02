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Погода в Башкирии обещает приятный сюрприз

Погода в Башкирии обещает приятный сюрприз

22:44, 02 июл 2025

В Башкирии ожидается смена погоды: дожди, принесённые циклоном с юга ПФО, могут скоро прекратиться. Об этом сообщают в Башгидромете и Гидрометцентре России.

В четверг, 3 июля, по республике прогнозируются кратковременные осадки, днём местами прогремят грозы и выпадет град.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днём поднимется до +19…+24. Ветер западной четверти, умеренный.

При этом, согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, общее количество осадков за июль в Башкирии ожидается около или меньше нормы в 50–70 мм. Это даёт основания ожидать скорое прекращение дождей и наступление солнечной летней погоды.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: newsbash
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